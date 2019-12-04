2019-12-04T18:34:46+03:00
Общество

Мэрия Калининграда получила разрешение на строительство детсада на ул. 3-го Белорусского фронта

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Мэрия Калининграда получила разрешение на строительство детсада на улице 3-го Белорусского фронта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новый четырехэтажный детсад будет похож на своих «старших братьев», которые уже работают на улице Аксакова и Красносельской. Детсад будет рассчитан на 350 детей, причем, 120 из них – ясельного возраста. Он будет состоять из трех корпусов, которые соединяются между собой трехэтажным переходом и галереей проходящей по второму этажу.

«По проекту в здании детского сада на первом этаже будут расположены 6 групп раннего возраста, на втором и третьем этажах - 18 групп дошкольного возраста. В переходе на первом этаже запроектирована кухня и прачечной. Также проектом предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, лингафонный кабинет и студия хореографии», - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

Городские власти надеются включить детсад в программу госфинансирования и приступить к строительству в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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