Мэрия Калининграда получила разрешение на строительство детсада на ул. 3-го Белорусского фронта
Мэрия Калининграда получила разрешение на строительство детсада на улице 3-го Белорусского фронта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Новый четырехэтажный детсад будет похож на своих «старших братьев», которые уже работают на улице Аксакова и Красносельской. Детсад будет рассчитан на 350 детей, причем, 120 из них – ясельного возраста. Он будет состоять из трех корпусов, которые соединяются между собой трехэтажным переходом и галереей проходящей по второму этажу.
«По проекту в здании детского сада на первом этаже будут расположены 6 групп раннего возраста, на втором и третьем этажах - 18 групп дошкольного возраста. В переходе на первом этаже запроектирована кухня и прачечной. Также проектом предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, лингафонный кабинет и студия хореографии», - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.
Городские власти надеются включить детсад в программу госфинансирования и приступить к строительству в следующем году.
ИСТОЧНИК KP.RU