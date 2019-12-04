В ноябре в Калининградской области сбили 58 пешеходов

СЕГОДНЯ 18:45 2019-12-04T18:47:39+03:00

Это наибольшее количество наездов с начала года.

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С начала года в Калининградской области произошло свыше 12 тысяч ДТП, 461 из них – это наезды на пешеходов. Об этом сообщает система «112» на своей странице в «Вконтакте».

По данным Центра обработки вызовов, в ноябре этого года зафиксировано наибольшее количество наездов на пешеходов – 58 случаев.

«Важно понимать, что виновником в подобного рода ДТП может стать не только водитель транспортного средства, который нарушает правила дорожного движения, не справился с управлением и т.п., но и пешеход несоблюдающий Правила дорожного движения, - отметили в системе «112».

ИСТОЧНИК KP.RU