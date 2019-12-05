2019-12-05T10:16:55+03:00
Общество

Электрички в Калининградской области переведут на новое расписание

Изменения вступают в силу 8 декабря
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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С воскресенья 8 декабря пригородные поезда начнут курсировать на Калининградской железной дороге по расписанию 2019/2020 г.

Как сообщает пресс-служба КЖД, по сравнению с действующим расписанием количество маршрутов и курсирующих на них поездов не меняется.

«Единственным исключением станет прекращение с 10 декабря курсирования поездов на временно назначавшемся внутригородском маршруте о.п.4 км – Северный вокзал в связи с возобновлением движения транспорта по улице Киевская», - говорится в сообщении.

Кроме того, на отдельных пригородных направлениях график движения поездов на несколько минут корректируется по технологическим причинам.

В регионе перевозить пассажиров продолжат 75 пригородных поездов по 16 маршрутам.

Расписание будет действовать до декабря 2020 г.

Внимание! С изменениями расписания пригородных поездов можно ознакомиться здесь, а также на стендах вокзалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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