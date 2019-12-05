2019-12-05T10:06:53+03:00
Общество

На пирсе в Зеленоградске установили 10 светильников за 160 тысяч рублей

Замена всех ламп на новые продолжится
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Администрация Зеленоградска
Изменить размер текста:

В Зеленоградске на пирсе оборудовали новое освещение. Как сообщается на сайте администрации Зеленоградска, было установлено 10 современных светодиодных энергосберегающих светильников.

«Стоимость работ по итогам конкурсных процедур составила 160,1 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Таким образом, замена одного светильника обошлась в более чем 16 тысяч рублей.

Отмечается, что работы по замене светильников на опорах уличного освещения провели в рамках муниципального контракта.

«Замена всех светильников уличного освещения территории округа на светодиодные энергосберегающие продолжается». – заключили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В калининградском офшоре зарегистрирован 12-й резидент
Балтийск снова остался без света
В Калининграде две управляющие компании оштрафовали на 500 тысяч рублей
Новогодняя ярмарка у Кафедрального собора откроется 21 декабря
Калининградский бизнесмен недоплатил налогов на 19 миллионов рублей
Сотрудники министерства сельского хозяйства области попались на сокрытии доходов
В Калининграде снесли павильон «Маленькая совдэпия»
Калининградца избили в ответ на замечание о неправильной парковке
В пятницу на ряде улиц в Калининграде отключат уличное освещение
Калининградец забил приятеля до смерти и сдался полицейским
Калининградская область получит 5 млн на развитие добровольчества
На трассе Калининград-Нестеров в пяти поселках появилось освещение
Под Багратионовском в ДТП пострадали три человека
Эксперты из Перми оценят качество воздуха в микрорайоне Прибрежный
В Гусеве задержали водителя, который скрылся с места ДТП и оставил раненого пассажира
На балтийской трассе «Мерседес» сбил лося