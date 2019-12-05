На пирсе в Зеленоградске установили 10 светильников за 160 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-05T10:06:53+03:00

Замена всех ламп на новые продолжится

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В Зеленоградске на пирсе оборудовали новое освещение. Как сообщается на сайте администрации Зеленоградска, было установлено 10 современных светодиодных энергосберегающих светильников.

«Стоимость работ по итогам конкурсных процедур составила 160,1 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Таким образом, замена одного светильника обошлась в более чем 16 тысяч рублей.

Отмечается, что работы по замене светильников на опорах уличного освещения провели в рамках муниципального контракта.

«Замена всех светильников уличного освещения территории округа на светодиодные энергосберегающие продолжается». – заключили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU