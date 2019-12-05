В Нестеровском районе ночью сгорел и обрушился жилой дом
Пожарные по тревоге выезжали в поселок Бабушкино Нестеровского района в ночь на четверг 5 декабря. На часах было 00:30, когда поступило сообщение о том, что на одной из поселковых улиц горит жилой дом.
В течение восьми минут сотрудники МЧС прибыли на место и приступили к тушению объятой пламенем комнаты в одноэтажном доме.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, работы по ликвидации пожара продолжались более трех часов.
В тушении принимали участие 11 человек, было задействовано 2 спецавтомобиля.
В результате пожара никто из людей не пострадал, сгорела и обрушилась кровля дома.
Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям.
ИСТОЧНИК KP.RU