2019-12-05T10:38:33+03:00
Происшествия

В Нестеровском районе ночью сгорел и обрушился жилой дом

ЧП случилось в поселке Бабушкино
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Пожарные по тревоге выезжали в поселок Бабушкино Нестеровского района в ночь на четверг 5 декабря. На часах было 00:30, когда поступило сообщение о том, что на одной из поселковых улиц горит жилой дом.

В течение восьми минут сотрудники МЧС прибыли на место и приступили к тушению объятой пламенем комнаты в одноэтажном доме.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, работы по ликвидации пожара продолжались более трех часов.

В тушении принимали участие 11 человек, было задействовано 2 спецавтомобиля.

В результате пожара никто из людей не пострадал, сгорела и обрушилась кровля дома.

Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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