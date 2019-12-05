На балтийской трассе «Мерседес» сбил лося

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-05T11:09:39+03:00

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На автодороге Калининград-Балтийск автомобиль сбил лося. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла в районе поселка Кострово.

«Человек, который ехал сегодня около 8:30 со стороны Кострово в сторону Калининграда спасибо тебе, что моргнул, предупредил о лосях перебегавших дорогу, благодаря тебе я вовремя притормозил, и увидел, а вот сзади ехавшему не повезло...» - написал один из очевидцев.

Сообщается, что одно из животных попало под колеса «Мерседеса».

ИСТОЧНИК KP.RU