В Гусеве задержали водителя, который скрылся с места ДТП и оставил раненого пассажира
В Гусеве сотрудники ГИБДД задержали водителя, который скрылся с места ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла в понедельник, 2 декабря на автодороге «Фурмановка - Ватутино- Садовое-Шатурское». На 10-м километре дороги водитель «Опеля» выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ».
Злоумышленник оставил на месте раненого пассажира и скрылся. Спустя сутки водителя задержали., им оказался 37-летний житель Нестеровского района. Мужчина объяснил, что, совершив дорожную аварию, испугался и покинул место происшествия. В ходе проверки было установлено, что на момент совершения ДТП водитель не имел права управления транспортным средством.
В результате на него завели сразу три административных дела – за оставление места ДТП, за употребление спиртного после ДТП и управление автомобилем без прав.
ИСТОЧНИК KP.RU