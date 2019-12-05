В Гусеве задержали водителя, который скрылся с места ДТП и оставил раненого пассажира

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-05T11:31:51+03:00

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В Гусеве сотрудники ГИБДД задержали водителя, который скрылся с места ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в понедельник, 2 декабря на автодороге «Фурмановка - Ватутино- Садовое-Шатурское». На 10-м километре дороги водитель «Опеля» выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ».

Злоумышленник оставил на месте раненого пассажира и скрылся. Спустя сутки водителя задержали., им оказался 37-летний житель Нестеровского района. Мужчина объяснил, что, совершив дорожную аварию, испугался и покинул место происшествия. В ходе проверки было установлено, что на момент совершения ДТП водитель не имел права управления транспортным средством.

В результате на него завели сразу три административных дела – за оставление места ДТП, за употребление спиртного после ДТП и управление автомобилем без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU