Эксперты из Перми оценят качество воздуха в микрорайоне Прибрежный

СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-05T11:38:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Для оценки качества атмосферного воздуха в микрорайоне Прибрежный привлекли экспертов Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения из Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

«Местные активисты регулярно жалуются на загрязнённый воздух в микрорайоне. При этом очень сложно установить, кто же именно в этом виноват. У каждого из предприятий есть документ, подтверждающий, что их выбросы в пределах допустимой нормы. Более того, как говорят специалисты, что те вещества, которые способны причинить реальный вред человеческому организму вообще не имеют запаха», - отметили в мэрии.

Результаты исследования передадут в Роспотребнадзор, на их основе ведомство подготовит санитарно-эпидемическое заключение и появится возможность установить границы единой санитарно-защитной зоны для группы предприятий в Прибрежном.

ИСТОЧНИК KP.RU