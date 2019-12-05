2019-12-05T11:38:48+03:00
Общество

Эксперты из Перми оценят качество воздуха в микрорайоне Прибрежный

Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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Для оценки качества атмосферного воздуха в микрорайоне Прибрежный привлекли экспертов Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения из Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

«Местные активисты регулярно жалуются на загрязнённый воздух в микрорайоне. При этом очень сложно установить, кто же именно в этом виноват. У каждого из предприятий есть документ, подтверждающий, что их выбросы в пределах допустимой нормы. Более того, как говорят специалисты, что те вещества, которые способны причинить реальный вред человеческому организму вообще не имеют запаха», - отметили в мэрии.

Результаты исследования передадут в Роспотребнадзор, на их основе ведомство подготовит санитарно-эпидемическое заключение и появится возможность установить границы единой санитарно-защитной зоны для группы предприятий в Прибрежном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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