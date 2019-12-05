Под Багратионовском в ДТП пострадали три человека

СЕГОДНЯ 11:57 2019-12-05T11:57:27+03:00

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В Багратионовском районе в среду, 4 декабря в ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 26-м километре автодороги «Калининград-Долгоруково». Водитель «Форда» при повороте налево не уступил дорогу «Лифану». После столкновения «Лифан» отбросило на движущийся навстречу «Мерседес».

В результате ДТП трое водителей получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU