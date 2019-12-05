На трассе Калининград-Нестеров в пяти поселках появилось освещение

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-05T12:26:53+03:00

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В пяти поселках на федеральной трассе А-229 Калининград-Нестеров заработало освещение. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

Освещение появилось в поселках Талпаки, Подгорное, Заовражное, Бережковское и Краснополянское. Всего было установлено 260 опор, протяженность освещенных участков дороги составляет почти 9 километров.

В Росавтодоре добавили, что сейчас продолжается монтаж искусственного освещения в черте еще четырех населенных пунктов на автодороге А-229. Помимо этого дорожники планируют осветить участок трассы с 25 по 54 км. К разработке проектно-сметной документации на выполнение работ планируется приступить в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU