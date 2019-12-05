2019-12-05T12:42:03+03:00
Общество

Калининградская область получит 5 млн на развитие добровольчества

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Калининградская область получит 5,3 млн рублей на реализацию лучших практик по добровольчеству. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне в Сочи прошла церемония награждения победителей конкурса «Регион добрых дел». Калининградцы заняли три призовых места: серебряный волонтёр Ольга Сливина – второе место в номинации «Вдохновленные искусством», Исмаилов Руслан с песней о добровольцах – второе место в номинации «Творческая работа», компания «Академия гениев» с социальным проектом «Цифровое будущее для детей с ОВЗ» – третье место в номинации «Душа компания».

В апреле этого года в регионе открылся Калининградский областной Центр развития добровольчества. За период его работы были проведены крупные добровольческие акции: «Весенняя неделя добра», «Марафон добрых дел», «Добрые уроки», организованы региональный форум «серебряного» добровольчества и областной добровольческий форум, а также обучающие мероприятия по различным темам. Волонтеры в течение года помогли в организации более ста локальных и крупных событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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