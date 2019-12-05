Калининградец забил приятеля до смерти и сдался полицейским

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-05T12:54:50+03:00

Сначала житель Мамоново попытался избавиться от тела и замести следы, но потом понял, что все это ни к чему

Изменить размер текста: A A

Гурьевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Калининградской области направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело 44-летнего жителя города Мамоново. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Все произошло 11 сентября этого года, в квартире, где нынешний обвиняемый и его будущая жертва были в гостях у общего приятеля. Как водится, сообразили на троих. И в процессе застолья наш антигерой поссорился с 41-летним собутыльником.

Словесная перепалка быстро переросла в драку, где преимущество было за старшим ее участником. Он нанес оппоненту несколько ударов кулаками и ногами по голове и в живот, после чего, оставив избитого валяться в коридоре, спокойно отправился спать. А утром, восстав ото сна, обнаружил, что приятель все так же неподвижно лежит на прежнем месте.

Испуганный убийца выволок труп на улицу, вернулся в квартиру и принялся лихорадочно уничтожать следы преступления. Но вдруг понял, что старается напрасно, и решил облегчить свою участь, явившись в полицию с повинной. Так и сделал.

- В ходе расследования допрошен ряд свидетелей, проведены судебно-медицинские, биологические и психиатрическая судебные экспертизы, - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталья Гацко. - Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, дал подробные показания об обстоятельствах его совершения и подтвердил их в ходе проверки на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU