Калининградец забил приятеля до смерти и сдался полицейским
Гурьевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Калининградской области направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело 44-летнего жителя города Мамоново. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
Все произошло 11 сентября этого года, в квартире, где нынешний обвиняемый и его будущая жертва были в гостях у общего приятеля. Как водится, сообразили на троих. И в процессе застолья наш антигерой поссорился с 41-летним собутыльником.
Словесная перепалка быстро переросла в драку, где преимущество было за старшим ее участником. Он нанес оппоненту несколько ударов кулаками и ногами по голове и в живот, после чего, оставив избитого валяться в коридоре, спокойно отправился спать. А утром, восстав ото сна, обнаружил, что приятель все так же неподвижно лежит на прежнем месте.
Испуганный убийца выволок труп на улицу, вернулся в квартиру и принялся лихорадочно уничтожать следы преступления. Но вдруг понял, что старается напрасно, и решил облегчить свою участь, явившись в полицию с повинной. Так и сделал.
- В ходе расследования допрошен ряд свидетелей, проведены судебно-медицинские, биологические и психиатрическая судебные экспертизы, - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталья Гацко. - Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, дал подробные показания об обстоятельствах его совершения и подтвердил их в ходе проверки на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU