В пятницу на ряде улиц в Калининграде отключат уличное освещение

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-05T13:17:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 6 декабря, на ряде улиц в Ленинградском районе Калининграда в течение полутора часов не будет работать уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 16:30 до 18 часов не будет освещения на участке улицы Куйбышева – от ул. А. Невского до Еловой Аллее, а также на Еловой Аллее, Пражской, Костикова и дворах на ул. Куйбышева, 29-89. Всего будет отключена 231 светоточка.

ИСТОЧНИК KP.RU