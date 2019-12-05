2019-12-05T13:17:36+03:00
Общество

В пятницу на ряде улиц в Калининграде отключат уличное освещение

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В пятницу, 6 декабря, на ряде улиц в Ленинградском районе Калининграда в течение полутора часов не будет работать уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 16:30 до 18 часов не будет освещения на участке улицы Куйбышева – от ул. А. Невского до Еловой Аллее, а также на Еловой Аллее, Пражской, Костикова и дворах на ул. Куйбышева, 29-89. Всего будет отключена 231 светоточка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В калининградском офшоре зарегистрирован 12-й резидент
Балтийск снова остался без света
В Калининграде две управляющие компании оштрафовали на 500 тысяч рублей
Новогодняя ярмарка у Кафедрального собора откроется 21 декабря
Калининградский бизнесмен недоплатил налогов на 19 миллионов рублей
Сотрудники министерства сельского хозяйства области попались на сокрытии доходов
В Калининграде снесли павильон «Маленькая совдэпия»
Калининградца избили в ответ на замечание о неправильной парковке
Калининградец забил приятеля до смерти и сдался полицейским
Калининградская область получит 5 млн на развитие добровольчества
На трассе Калининград-Нестеров в пяти поселках появилось освещение
Под Багратионовском в ДТП пострадали три человека
Эксперты из Перми оценят качество воздуха в микрорайоне Прибрежный
В Гусеве задержали водителя, который скрылся с места ДТП и оставил раненого пассажира
На балтийской трассе «Мерседес» сбил лося