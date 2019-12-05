Калининградца избили в ответ на замечание о неправильной парковке
Холодной зимней ночью у ресторана на улице профессора Баранова в Калининграде 32-летний горожанин сделал замечание неправильно припарковавшемуся поблизости водителю автомобиля. И в ответ тут же получил град ударов по голове. Полученные травмы эксперты позже признали вредом здоровью средней тяжести. В это время сотрудники ОМВД России по Центральному району уже отрабатывали заявление потерпевшего.
- Участковые уполномоченные опросили возможных свидетелей и очевидцев, в результате чего установили личность подозреваемого, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Им оказался ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 22-летний калининградец.
Буйному автомобилисту грозит лишение свободы на срок до 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU