2019-12-05T13:21:28+03:00
Происшествия

Калининградца избили в ответ на замечание о неправильной парковке

В отношении 22-летнего водителя автомобиля полиция возбудила уголовное дело
Игорь ОРЕХОВ
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Холодной зимней ночью у ресторана на улице профессора Баранова в Калининграде 32-летний горожанин сделал замечание неправильно припарковавшемуся поблизости водителю автомобиля. И в ответ тут же получил град ударов по голове. Полученные травмы эксперты позже признали вредом здоровью средней тяжести. В это время сотрудники ОМВД России по Центральному району уже отрабатывали заявление потерпевшего.

- Участковые уполномоченные опросили возможных свидетелей и очевидцев, в результате чего установили личность подозреваемого, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Им оказался ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 22-летний калининградец.

Буйному автомобилисту грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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