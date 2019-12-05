2019-12-05T13:21:33+03:00
Общество

В Калининграде снесли павильон «Маленькая совдэпия»

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На улице Севастьянова в Калининграде снесли павильон «маленькая совдэпия». Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

«Долгое время владелец этой точки торговал без разрешительных документов. Через суды администрация города добилась решения о сносе палатки. У бизнесмена был почти год на то, чтобы сделать это самостоятельно, но он, видимо, решил, что лучше пусть это сделает наш комитет муниципального контроля», - отметили в администрации города.

В мэрии не исключают, что на месте незаконной постройки появится газон, или парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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