Сотрудники министерства сельского хозяйства области попались на сокрытии доходов

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-05T13:34:54+03:00

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Прокуратура нашла нарушения антикоррупционного законодательства в министерстве сельского хозяйства Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что 14 сотрудников министерства, включая министра, предоставили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах и имуществе. Некоторые министерские работники и вовсе «забыли про свои банковские счета.

По результатам проверки прокуратура внесла представление губернатору, которое находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU