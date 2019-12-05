Калининградский бизнесмен недоплатил налогов на 19 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-05T13:57:02+03:00

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Следственное управление СКР по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении гендиректора предприятия по добыче камня, песка, глины, и разрабатывающего ряд гравийных и песчаных карьеров. Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, 49-летний предприниматель подозревается уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2014 по 2016 годы бизнесмен, стремясь минимизировать налоговые отчисления, неправомерно применял специальный режим упрощенной системы налогообложения. Для это был создан формальный документооборот по сделкам о реализации инертных материалов с рядом подконтрольных коммерсанту организаций. В результате госбюджет недосчитался более чем 19,2 млн рублей.

Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов проверки, проведенной региональным управлением ФНС и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

- В рамках расследования были проведены обыски в жилище подозреваемого и офисе предприятия, - сообщила официальный представитель регионального СУ СКР Наталья Гацко. - Изъята необходимая документация, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, принимаются меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе государства.

ИСТОЧНИК KP.RU