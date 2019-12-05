2019-12-05T14:32:38+03:00
Досуг

Новогодняя ярмарка у Кафедрального собора откроется 21 декабря

Обещают концерты, барахолку и вкусную уличную еду
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В этом году новогодняя ярмарка откроется на острове Канта в Калининграде 21 декабря. Проработает она до 8 января. Каждый день обещают новые эмоции и впечатления.

Как рассказали организаторы из Kaliningrad Street Food, на этот раз соседствовать друг с другом будут искусство и гастрономия.

Гостей ждут 20 гастрономических проектов из Калининграда, Литвы и Армении, каждый из которых уже разрабатывает специальное праздничное меню. Запланированы специальные мероприятия, связанные с кухнями народов мира.

Кафедральный собор готовит насыщенную культурную программу: выступления артистов состоятся как в соборе, так и возле него.

- Будут установлены две сценические площадки, на которых выступят калининградские музыканты и другие представители культурного ландшафта, - рассказали в оргкомитете.

В программе также BOOM-маркет, где можно будет найти сувениры и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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