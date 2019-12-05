В Калининграде две управляющие компании оштрафовали на 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-05T14:45:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде оштрафовали две управляющие компании за грубые нарушения при управлении многоквартирными домами. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Нарушения выявлены в работе ООО «ЖЭУ 12 Ц» и ООО «УК Эдельвейс», в домах, которые находятся в управлении этих компаний, в ходе проверки выявили многочисленные нарушения жилищного законодательства

В результате каждую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей, отметили в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU