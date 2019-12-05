2019-12-05T14:56:54+03:00
Происшествия

Балтийск снова остался без света

Житель города Сергей Дустин заявил, что остановлена и подача воды
Иван МАРКОВ
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В Балтийске снова отключено электричество. Об этом в четверг на своей странице в фейсбуке написал местный житель Сергей Дустин.

- В Балтийске опять внезапный конец света, - написал он. - Обесточен почти весь город, воды также нет, встали насосы. Информации о причинах и о том, как долго это продлится, также никакой нет.

Через некоторое время администрация Балтийска сообщила, что причина отключения – авария.

- В связи с повреждением на электрических сетях прекращена подача электроэнергии в том числе и на водопроводную насосную станцию, - сообщила пресс-служба администрации. - Специалисты Оборонэнерго устанавливают причину. Подача воды будет возобновлена после устранения неполадок со стороны Оборонэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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