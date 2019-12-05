2019-12-05T14:57:42+03:00
Общество

В калининградском офшоре зарегистрирован 12-й резидент

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В специальном административном районе на острове Октябрьский Калининграде зарегистрирован 12-й участник. Им стала МКООО «ЧЕРКИЗОВО АйПи», которая занимается арендой интеллектуальной собственности, кроме авторских прав, сообщает пресс-служба Корпорации развития Калининградской области.

По данным Корпорации, новый резидент намерен инвестировать в компанию «Отечественный продукт», которая расположена в Правдинске. Группа «Черкизово» приобрела этот мясоперерабатывающий комбинат в 2010 году.

«Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции под брендами «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство» и др. Входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, мяса индейки и продуктов мясопереработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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