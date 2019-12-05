Область выделила Черняховску 5 млн на ремонт пешеходного моста в поселке Заречье

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-05T16:04:54+03:00

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Региональное правительство выделяет администрации Черняховска субсидию на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в поселке Заречье. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

В октябре в поселке Заречье рухнул пешеходный мост через Анграпу, по которому местные жители добирались до дороги. На его восстановление выделено 5,2 млн рублей.

Все работы по восстановлению моста должны быть выполнены до 25 декабря этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU