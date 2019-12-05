Боевые корабли Балтфлота сопроводили конвой гражданских судов в Аденском заливе

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-05T16:35:09+03:00

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Отряд боевых кораблей Балтийского флота во главе со сторожевиком «Ярослав Мудрый» сопроводили конвой гражданских судов из акватории Красного моря в Аравийское. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, караван, сопровождаемый российскими военными моряками, состоял из трех гражданских судов.

«Для обеспечения дополнительной безопасности на каждом сопровождаемом судне находилась группа морской пехоты», - добавили в пресс-службе флота.

Сейчас военные корабли взяли курс на индийский порт Мармагао, где моряки Балтийского флота примут участие в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения «ИНДРА-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU