Боевые корабли Балтфлота сопроводили конвой гражданских судов в Аденском заливе
Отряд боевых кораблей Балтийского флота во главе со сторожевиком «Ярослав Мудрый» сопроводили конвой гражданских судов из акватории Красного моря в Аравийское. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, караван, сопровождаемый российскими военными моряками, состоял из трех гражданских судов.
«Для обеспечения дополнительной безопасности на каждом сопровождаемом судне находилась группа морской пехоты», - добавили в пресс-службе флота.
Сейчас военные корабли взяли курс на индийский порт Мармагао, где моряки Балтийского флота примут участие в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения «ИНДРА-2019».
ИСТОЧНИК KP.RU