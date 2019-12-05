2019-12-05T16:41:07+03:00
Дом. Семья

Волонтеры: На Верхнем озере и в Макс Ашман парке отравили лебедей, двое погибли

За состоянием спасенных птиц следят ветеринары
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Приют-передержка «Клюквенное».
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В Калининграде на Верхнем озере и в Макс Ашман парке отравили лебедей. Об этом сообщается в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в «ВКонтакте». Волонтеры спасли и вывезли с водоемов шесть птиц. К сожалению, два лебедя погибли.

«На данный момент три лебедя в реанимации и один под капельницей в клинике. Двое, к сожалению, уже погибли! В ближайшее время поступят еще птицы!», - говорится в сообщении.

Вот как волонтеры описывали состояние одного из спасенных лебедей: «У птицы вздут кишечник так, что и не описать. Кишечник сдавил легкие и частично закрыл сердце, птица тяжело дышит… …Взяли анализ крови, кровь жидкая как вода… …Вечером когда мы пришли забирать его, нам сказали установленный диагноз – отравление».

Кто мог отравить птиц, остается только догадываться. Не исключено, что какая-то химия находится в воде водоемов.

Год назад, в декабре 2018 «Комсомолка» писала о массовой гибели уток и лебедей на Хлебном озере в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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