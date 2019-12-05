В Советске осудили мужчину, который 15 лет получал пенсию за умершую мать
В Советске осудили местного жителя, который много лет незаконно получал пенсию за умершую мать. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Женщина скончалась еще в 2002 году, однако ее, на тот момент 57-летний сын, решил и дальше получать материнскую пенсию по имеющейся у него доверенности. Несколько раз – в 2009, 2012 и в 2015 году доверенности на его имя оформляли женщины, внешне похожие на его мать.
В общей сложности за 15 лет мошенник получил от Пенсионного фонда 2,4 млн рублей. Суд приговорил 72-летнего мужчину к трем с половиной годам лишения свободы условно и назначил испытательный срок в четыре года.
ИСТОЧНИК KP.RU