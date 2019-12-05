2019-12-05T17:11:38+03:00
Политика

Вице-спикер сената Польши: Отмена режима МПП с Калининградом - это ошибка

Богдан Борусевич заявил, что никаких угроз со стороны российских туристов замечено не было
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Вице-спикер сената Польши Богдан Борусевич в интервью агентству ТАСС заявил, что отмена режима местного приграничного передвижения (МПП) между Калининградской областью и северными воеводствами Польши было ошибкой.

- Это соглашение о МПП было успехом Польши и России, этот режим прекрасно функционировал. Не было никаких проблем, - отметил Борусевич. - Я не понимаю, почему действие этого соглашения было остановлено польской стороной. Оно приносило нам выгоду, очень большую экономическую выгоду приграничным регионам Польши. Российские туристы охотно приезжали и много покупали.

Политик добавил, что никаких угроз, якобы исходящих от российских туристов, замечено не было.

Напомним, соглашение об МПП начало действовать в 2012 году, а летом 2016 года по инициативе польской стороны было приостановлено. В свою очередь МИД России не видит объективных причин для приостановления действия режима местного приграничного передвижения с Калининградской областью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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