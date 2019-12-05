2019-12-05T17:35:08+03:00
Общество

В Калининграде продлили работу автобуса до рельсобуса в Московском районе

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Власти Калининграда продлили работу временного автобусного маршрута № 4-ОП «бульвар «Южный» - «остановочный пункт 4 км». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Автобус, который подвозит пассажиров к рельсобусу до Северного вокзала, будет работать до 8 декабря. Это сделана по просьбе жителей Московского района, добавили в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что организация движения транспорта, с некоторыми изменениями вернулась к схеме, действовавшей до ремонта улицы Киевской. Транспорт под путепроводами на ул. Киевской направлен по двум полосам в сторону центра и по одной – в обратном направлении.

Увеличена до 115 секунд продолжительность горения зелёной секции светофора на перекрёстке в сторону Ленинского проспекта.

Улица Южная снова стала двухсторонней и утратила приоритет «главной» дороги, но запрет левого поворота с ул. Суворова в сторону проблемного участка ул. Железнодорожной у двухъярусного моста решено сохранить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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