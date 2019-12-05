На ул. Горького в Калининграде сбили 7-летнего мальчика
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в четверг, 5 декабря, под колеса автомобиля попал 7-летний мальчик. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло на улице Горького. Водитель «Рено» сбил мальчика, который переходил проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.
С травмами 7-летнего ребенка доставили в больницу. По факту наезда проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU