Рольбинов: Наши портовые мощности конкурируют не только с прибалтийскими странами, но и с Усть-Лугой
Портовые мощности Калининградской области начинают конкурировать не только с прибалтийскими странами, но и с портом Усть-Луга. Об этом заявил вице-премьер Александр Рольбинов в ходе круглого стола по вопросам объемов перевозок грузов в сообщении Белоруссия – Россия.
«Мы проводим большую совместную работу по обеспечению перевозок и привлечению грузопотока на калининградском направлении. Качество обслуживания – конкурентное преимущество логистических компаний региона. Также по многим товарам и грузам цена перевалки в Калининграде дешевле», – отметил Александр Рольбинов.
Как сообщил начальник Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин, сейчас прорабатывается вопрос снижения уровня тарифа на перевозку грузов в крытых вагонах и рефрижераторных контейнерах в рамках проекта «Грузовой Лоукостер».
«Преимуществом данного сервиса являются сопоставимые с автомобильным видом транспорта условия перевозки, а также сокращенные сроки доставки от полутора до двух суток по маршруту Калининград-Москва и Калининград-Санкт-Петербург, которые может гарантировать только железная дорога, – сказал Виктор Голомолзин. – Проработка данного проекта находится в стадии завершения, и уже в первом квартале 2020 года мы готовы презентовать указанный сервис нашим клиентам».
В пресс-службе регионального правительства отметили, что за 10 месяцев 2019 года Белорусской железной дорогой в сообщении с Калининградской областью перевезено 8,1 млн тонн грузов. Наибольший объем экспорта из Беларуси в регион составляют цемент, строительные материалы и продовольственные товары.
ИСТОЧНИК KP.RU