2019-12-05T19:16:04+03:00
Происшествия

В Калининграде менеджер банка обворовал клиента ради игры на тотализаторе

Сотрудник финансового учреждения снял с чужого счета 400 тысяч рублей, чтобы сделать ставки
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Переоформляя в одном из местных банков вклад под более выгодный процент, житель Калининграда отказался от привязанной к нему кредитной карты. В таких случаях невостребованную «кредитку» положено уничтожать, но у 26-летнего менеджера были иные планы. Зная ПИН-код карты, он, спустя некоторое время, через банкомат в торговом центре снял со счета клиента все накопившиеся там средства – 400 тысяч рублей.

Деньги страстному игроку на спортивном тотализаторе были необходимы, чтобы сделать ставки. Расчет был простой: через три месяца, когда вклад, по существующим правилам, будет вновь переоформляться, менеджер успеет возместить недостачу с набежавшими процентами. Оставалось лишь выиграть. Однако клиент банка решил проверить свой счет раньше…

- Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Центральному району, куда обратился потерпевший, изучили финансовую документацию, установили движение денежных средств по счетам и выяснили, кто именно причастен к хищению, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая. - Сотрудник банка был задержан, а после уволен из финансового учреждения. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере с банковского счета».

Материалы уже переданы в суд для рассмотрения по существу. Азартному менеджеру грозят 6 лет лишения свободы. Кстати, сворованные с клиентского счета деньги он все равно проиграл…

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рольбинов: Наши портовые мощности конкурируют не только с прибалтийскими странами, но и с Усть-Лугой
На ул. Горького в Калининграде сбили 7-летнего мальчика
В Калининграде продлили работу автобуса до рельсобуса в Московском районе
Вице-спикер сената Польши: Отмена режима МПП с Калининградом - это ошибка
В Советске осудили мужчину, который 15 лет получал пенсию за умершую мать
Волонтеры: На Верхнем озере и в Макс Ашман парке отравили лебедей, двое погибли
Боевые корабли Балтфлота сопроводили конвой гражданских судов в Аденском заливе
Область выделила Черняховску 5 млн на ремонт пешеходного моста в поселке Заречье
В калининградском офшоре зарегистрирован 12-й резидент
Балтийск снова остался без света
В Калининграде две управляющие компании оштрафовали на 500 тысяч рублей
Новогодняя ярмарка у Кафедрального собора откроется 21 декабря
Калининградский бизнесмен недоплатил налогов на 19 миллионов рублей
Сотрудники министерства сельского хозяйства области попались на сокрытии доходов
В Калининграде снесли павильон «Маленькая совдэпия»
Калининградца избили в ответ на замечание о неправильной парковке
В пятницу на ряде улиц в Калининграде отключат уличное освещение
Калининградец забил приятеля до смерти и сдался полицейским
Калининградская область получит 5 млн на развитие добровольчества
На трассе Калининград-Нестеров в пяти поселках появилось освещение
Под Багратионовском в ДТП пострадали три человека
Эксперты из Перми оценят качество воздуха в микрорайоне Прибрежный
В Гусеве задержали водителя, который скрылся с места ДТП и оставил раненого пассажира
На балтийской трассе «Мерседес» сбил лося