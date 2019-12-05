В Калининграде менеджер банка обворовал клиента ради игры на тотализаторе

СЕГОДНЯ 19:16 2019-12-05T19:16:04+03:00

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Переоформляя в одном из местных банков вклад под более выгодный процент, житель Калининграда отказался от привязанной к нему кредитной карты. В таких случаях невостребованную «кредитку» положено уничтожать, но у 26-летнего менеджера были иные планы. Зная ПИН-код карты, он, спустя некоторое время, через банкомат в торговом центре снял со счета клиента все накопившиеся там средства – 400 тысяч рублей.

Деньги страстному игроку на спортивном тотализаторе были необходимы, чтобы сделать ставки. Расчет был простой: через три месяца, когда вклад, по существующим правилам, будет вновь переоформляться, менеджер успеет возместить недостачу с набежавшими процентами. Оставалось лишь выиграть. Однако клиент банка решил проверить свой счет раньше…

- Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Центральному району, куда обратился потерпевший, изучили финансовую документацию, установили движение денежных средств по счетам и выяснили, кто именно причастен к хищению, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая. - Сотрудник банка был задержан, а после уволен из финансового учреждения. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере с банковского счета».

Материалы уже переданы в суд для рассмотрения по существу. Азартному менеджеру грозят 6 лет лишения свободы. Кстати, сворованные с клиентского счета деньги он все равно проиграл…

ИСТОЧНИК KP.RU