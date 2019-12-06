Под Калининградом с манипулятора упала бетонная труба на микроавтобус
В Зеленоградском районе с манипулятора упал бетонная труба на проезжающий микроавтобус. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло на 21-м километре автодороги Калининград-Зеленоградск. С грузовой платформы грузовика на проезжую часть упало бетонное кольцо прямо перед движущимся во встречном направлении микроавтобусом «Мерседес».
В результате столкновения водитель микроавтобуса получил травмы и был госпитализирован. По предварительным данным, причиной произошедшего стало
нарушение правил погрузки, выгрузки и крепления грузов водителем манипулятора.
ИСТОЧНИК KP.RU