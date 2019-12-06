В Калининграде в пятницу напишут Всероссийский правовой диктант
Сегодня, 6 декабря, Калининград присоединится к масштабной образовательной акции «Всероссийский правовой диктант». Как сообщает пресс-служба областного правительства, для написания диктанта откроют 9 площадок.
Проверить правовые знания можно будет в БФУ им. И. Канта (Невского, 14), Западном филиале РАНХиГС (оба корпуса), калининградском институте управления, педагогическом колледже, калининградском институте экономики, колледже мехатроники и пищевой индустрии, колледже агротехнологий и природообустройства (оба корпуса), калининградском бизнес-колледже, калининградском филиале Санкт-Петербургского аграрного университета.
Принять участие в диктанте смогут все желающие в возрасте от 14 лет.
Начало в 12:00.
Также написать работу можно онлайн до 10 декабря.
Задачами диктанта называют повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения.
ИСТОЧНИК KP.RU