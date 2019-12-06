2019-12-06T10:22:06+03:00
Общество

В Калининграде в пятницу напишут Всероссийский правовой диктант

Для всех желающих будут открыты 9 площадок
Александр КАТЕРУША
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..Фото: БФУ им. И. Канта
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Сегодня, 6 декабря, Калининград присоединится к масштабной образовательной акции «Всероссийский правовой диктант». Как сообщает пресс-служба областного правительства, для написания диктанта откроют 9 площадок.

Проверить правовые знания можно будет в БФУ им. И. Канта (Невского, 14), Западном филиале РАНХиГС (оба корпуса), калининградском институте управления, педагогическом колледже, калининградском институте экономики, колледже мехатроники и пищевой индустрии, колледже агротехнологий и природообустройства (оба корпуса), калининградском бизнес-колледже, калининградском филиале Санкт-Петербургского аграрного университета.

Принять участие в диктанте смогут все желающие в возрасте от 14 лет.

Начало в 12:00.

Также написать работу можно онлайн до 10 декабря.

Задачами диктанта называют повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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