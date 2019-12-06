2019-12-06T10:26:52+03:00
Происшествия

В Гурьевске на пешеходном переходе сбили 59-летнюю женщину

Виктор Сергеев
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В четверг вечером в Гурьевске сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в районе дома №3 на улице Калининградское шоссе. Водитель «Мазды» сбил 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы. В ходе проверки было установлено, что одежда пострадавшей была темного цвета и без светоотражающих элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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