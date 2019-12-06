В Гурьевске на пешеходном переходе сбили 59-летнюю женщину
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В четверг вечером в Гурьевске сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в районе дома №3 на улице Калининградское шоссе. Водитель «Мазды» сбил 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина получила травмы. В ходе проверки было установлено, что одежда пострадавшей была темного цвета и без светоотражающих элементов.
ИСТОЧНИК KP.RU