2019-12-06T10:34:42+03:00
Общество

В областную больницу поступило новое диагностическое оборудование

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В областную клиническую больницу поступило диагностическое оборудование экспертного класса. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, оснащение включает в себя шесть эндоскопических стоек различного назначения, ультразвуковой комплекс с возможностью подключения эндоскопов с УЗ-датчиками, аппарат ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком для открытой и лапароскопической хирургии и УЗИ-аппарат экспертного класса.

Как сообщил заведующий эндоскопическим отделением областной больницы Геннадий Ляшенко, уже выполнены первые эндоскопические УЗИ на ультразвуковом эндоскопе с радиальным УЗ-датчиком, который позволяет глубоко проникать в исследуемые ткани и получать высокое качество изображения. Ранее такие диагностические возможности были недоступны.

Высокие технические характеристики отмечают врачи и у нового ширококанального бронхоскопа.

«Мы очень ждали такое оборудование, так как у него больше диаметр инструментального канала, что позволяет выполнять более широкий спектр операционных вмешательств: биопсию, взятие забора ткани на анализ, удаление новообразований из гортани и легких, инородных тел, – отметил заведующий консультативной поликлиникой областной больницы, врач-эндоскопист, врач-онколог Леонид Ныжник. – Новая аппаратура позволяет выполнять много дополнительных манипуляций, потребность которых возникает при сложных оперативных вмешательствах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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