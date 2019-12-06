2019-12-06T10:41:29+03:00
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Умерли еще два лебедя, которых отравили на озерах Калининграда

Пара птиц остается в тяжелом состоянии
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Приют-передержка «Клюквенное».
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В Калининграде волонтеры продолжают лечить лебедей, которых забрали с Верхнего озера и из Макс Ашман парка. Зоозащитники говорят о схожих симптомах, которые указывают на отравление птиц.

В четверг 5 декабря говорили о двух погибших лебедях. К пятнице стало известно о том, что еще две птицы не выжили. Об этом сообщается в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в «ВКонтакте».

Волонтеры всего вывезли с водоемов шесть птиц. Их в плохом состоянии обнаружили в водоеме Макс Ашман парка и на Верхнем озере за Музеем янтаря и гостиницей «Турист».

«В клинике взяли анализ крови, который будет готов через несколько дней. Органы погибших белоснежных красавцев также отравлены на исследования.

Результаты вскрытия лебедей опубликуют позже.

«Но в заключении о вскрытии всех трех на тот момент умерших лебедей, патологоанатомический диагноз один. Это тампонада сердца и отек легких. Предварительный диагноз - отравление!», - говорится в сообщении волонтеров в соцсетях.

«Четверо из шести лебедей умерли. Двое в тяжелом состоянии, борьба за их жизнь продолжается», - заключили в приюте.

Кто мог отравить птиц, остается только догадываться. Не исключено, что какая-то химия находится в воде водоемов.

Год назад, в декабре 2018 «Комсомолка» писала о массовой гибели уток и лебедей на Хлебном озере в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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