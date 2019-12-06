2019-12-06T10:50:08+03:00
Экономика

Алиханов пообещал немецким инвесторам максимальную открытость и минимум бюрократических проволочек

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В четверг, 5 декабря, в Гамбурге прошел форум «Дни Российско-Немецкого среднего бизнеса», на котором был представлен инвестиционный потенциал Калининградской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие посетили более 50 представителей различных немецких компаний.

«Наш безусловный приоритет в работе с партнерами – это максимальная открытость, ответственность в выполнении обязательств и сведение к минимуму бюрократических проволочек, что позволяет сократить сроки реализации проектов», – заявил губернатор Антон Алиханов

Он отметил, что после «перезагрузки» режима Особой экономической зоны, её новыми резидентами стали 107 компаний с заявленным объемом инвестиций в 25,7 млрд рублей. Также в Калининграде на острове Октябрьский действует специальный административный район, участниками которого уже стали 12 компаний.

«Мы со стороны региона обеспечиваем максимальный комфорт и оперативность в подготовке необходимых документов, а также предлагаем готовые проекты, в которые компании смогли бы проинвестировать 50 миллионов рублей, необходимые для получения статуса участника САР», – сообщил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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