В Славске после пожара госпитализировали мужчину

СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-06T10:50:51+03:00

ЧП случилось на улице Сиреневой вечером в четверг

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В результате пожара в городе Славске пострадал местный житель. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, был госпитализирован мужчина с отравлением угарного газа. Его на скорой доставили в больницу с места пожара.

Сообщение о возгорании в Славске на улице Сиреневой поступило в четверг 5 декабря в 18:54.

В двухэтажном доме в одной из комнат горит матрац.

ИСТОЧНИК KP.RU