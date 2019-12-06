В Славске после пожара госпитализировали мужчину
ЧП случилось на улице Сиреневой вечером в четверг
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В результате пожара в городе Славске пострадал местный житель. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, был госпитализирован мужчина с отравлением угарного газа. Его на скорой доставили в больницу с места пожара.
Сообщение о возгорании в Славске на улице Сиреневой поступило в четверг 5 декабря в 18:54.
В двухэтажном доме в одной из комнат горит матрац.
ИСТОЧНИК KP.RU