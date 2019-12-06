Под Калининградом пьяный водитель врезался в клумбу и оказал сопротивление инспекторам ГИБДД

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-06T10:58:32+03:00

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В Гурьевском районе инспекторы ГИБДД задержали агрессивного пьяного водителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в поселке Большое Исаково. В дежурную часть поступило сообщение, что на улице Калининградской пьяный водитель «Мерседеса» врезался ограждение цветочной клумбы.

На место выехали сотрудники ГИБДД, при виде которых водитель попытался скрыться, оказав сопротивление.

«От мужчины исходил сильный запах алкоголя. В присутствии понятых ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что водитель ответил отказом», - отметили в ГИБДД.

Нарушитель был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU