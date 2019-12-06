В Озерском районе полиция задержала с поличным «черного лесоруба»
В Озерском районе полицейские задержали местного жителя, который незаконно пилил деревья. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В дежурную часть поступило сообщение, что в лесополосе в районе поселка Ново-Гурьевское незаконно рубят деревья. Прибывшие на место полицейские обследовали местность и по звуку бензопилы вышли на нелегальную делянку.
Злоумышленник был задержан с поличным. Им оказался ранее судимый местный житель, который успел спилить четыре клена.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере». Также его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU