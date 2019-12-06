2019-12-06T11:03:15+03:00
Общество

В Озерском районе полиция задержала с поличным «черного лесоруба»

Мужчина успел спилить четыре клена
Виктор Сергеев
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В Озерском районе полицейские задержали местного жителя, который незаконно пилил деревья. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В дежурную часть поступило сообщение, что в лесополосе в районе поселка Ново-Гурьевское незаконно рубят деревья. Прибывшие на место полицейские обследовали местность и по звуку бензопилы вышли на нелегальную делянку.

Злоумышленник был задержан с поличным. Им оказался ранее судимый местный житель, который успел спилить четыре клена.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере». Также его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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