2019-12-06T11:29:26+03:00
Происшествия

В Калининграде рецидивист украл четыре куклы из магазина игрушек

На допросе в полиции 37-летний мужчина признался, что успел продать похищенное
Игорь ОРЕХОВ
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В торговом центре на Ленинском проспекте в Калининграде обнаружилась недостача четырех коллекционных кукол из магазина игрушек. Представитель учреждения обратился в полицию.

Опросив персонал торговой точки и просмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили личность вора и вскоре задержали его.

- Нигде не работающий и ранее неоднократно судимый (в том числе за совершение имущественных преступлений) 37-летний горожанин на допросе признался, что продал похищенное, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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