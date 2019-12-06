В Калининграде рецидивист украл четыре куклы из магазина игрушек

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-06T11:29:26+03:00

На допросе в полиции 37-летний мужчина признался, что успел продать похищенное

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В торговом центре на Ленинском проспекте в Калининграде обнаружилась недостача четырех коллекционных кукол из магазина игрушек. Представитель учреждения обратился в полицию.

Опросив персонал торговой точки и просмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили личность вора и вскоре задержали его.

- Нигде не работающий и ранее неоднократно судимый (в том числе за совершение имущественных преступлений) 37-летний горожанин на допросе признался, что продал похищенное, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU