В Калининграде рецидивист украл четыре куклы из магазина игрушек
В торговом центре на Ленинском проспекте в Калининграде обнаружилась недостача четырех коллекционных кукол из магазина игрушек. Представитель учреждения обратился в полицию.
Опросив персонал торговой точки и просмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили личность вора и вскоре задержали его.
- Нигде не работающий и ранее неоднократно судимый (в том числе за совершение имущественных преступлений) 37-летний горожанин на допросе признался, что продал похищенное, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU