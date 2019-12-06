2019-12-06T12:06:56+03:00
Спорт

Скалолаз из Калининграда завоевал бронзу всероссийских соревнований

Соревнования прошли в Москве
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Леонид Жуков
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Москва собрала лучших представителей скалолазания из регионов России на чемпионате страны. В преодолении коротких, но сложных трасс без использования страхующей экипировки, участвовал двукратный чемпион России из Калининграда Евгений Зазулин.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, Евгений стать третьим из 67 претендентов на медали в боулдеринге. Опередили его представители Москвы и Воронежской области.

В минспорта отметили, что Евгений в 2019 завоевал два золота чемпионатов России — сначала ему не было равных в трудности на скалодроме Воронежа, а следом и в боулдеринге — на базе специализированного спорткомплекса Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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