2019-12-06T12:11:59+03:00
Происшествия

В споре из-за собаки калининградец пригрозил зарубить соседа топором

Житель Гвардейска просил охотничьего пса взаймы, чтобы тот поймал повадившегося в курятник хорька
Игорь ОРЕХОВ
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Один из жителей Гвардейска пришел к соседу и попросил одолжить ему охотничью собаку.

- Повадился в мой курятник хорек, - объяснил гвардеец не совсем обычную просьбу. – Душит наседок одну за другой. А твой пес, я слышал, хорошо натаскан – глядишь, поймает мерзавца и самого задавит.

Но владелец собаки почему-то не захотел расставаться со своим питомцем даже не время. Разозленный донельзя сосед круто развернулся, чтобы уйти, и тут его взгляд упал на лежавший в углу топор. Схватив плотницкий инструмент, гость вновь подступил к хозяину, пригрозив раскроить ему голову, если не выполнит его просьбу. Неизвестно, чем бы все закончилось, но перепуганному собаководу вместе с супругой удалось закрыться в другой комнате и позвонить в полицию.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники задержали злоумышленника и доставили в дежурную часть, - рассказали о том, что происходило дальше, в пресс-службе регионального УМВД РФ. - С места происшествия был изъят топор со следами пальцев рук задержанного, а также опрошена супруга заявителя.

За «угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» владелец курятника может отправиться в «зону» сроком на 2 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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