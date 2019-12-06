2019-12-06T12:34:13+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет света и воды

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В пятницу, 6 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов не будет электричества на ул. Фрунзе 73-75, 75а, 87- 91, 103-103а, 105, ул. Грига 36-48, ул. Яновская 5-7, ул. Томская 24-26. До 18 часов света не будет на ул. Куйбышева 97а, 97-107, 113-117, 117а.

Холодное водоснабжение до 13 часов приостановлено на ул. Фрунзе 73-75, до 16 часов - на ул. Малая Лесная 18-24, ул. Фрунзе 15а, ул. Согласия 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Славском районе на участке федеральной трассы меняется схема движения
В Светлогорске после ремонта открыли канатную дорогу
В Пионерском застройщик присвоил 10 млн рублей дольщиков
В споре из-за собаки калининградец пригрозил зарубить соседа топором
Скалолаз из Калининграда завоевал бронзу всероссийских соревнований
В Калининграде рецидивист украл четыре куклы из магазина игрушек
В Озерском районе полиция задержала с поличным «черного лесоруба»
Под Калининградом пьяный водитель врезался в клумбу и оказал сопротивление инспекторам ГИБДД
В Славске после пожара госпитализировали мужчину
Алиханов пообещал немецким инвесторам максимальную открытость и минимум бюрократических проволочек
Умерли еще два лебедя, которых отравили на озерах Калининграда
В областную больницу поступило новое диагностическое оборудование
В Гурьевске на пешеходном переходе сбили 59-летнюю женщину
В Калининграде в пятницу напишут Всероссийский правовой диктант
Под Калининградом с манипулятора упала бетонная труба на микроавтобус
В Калининграде менеджер банка обворовал клиента ради игры на тотализаторе
Рольбинов: Наши портовые мощности конкурируют не только с прибалтийскими странами, но и с Усть-Лугой
На ул. Горького в Калининграде сбили 7-летнего мальчика
В Калининграде продлили работу автобуса до рельсобуса в Московском районе
Вице-спикер сената Польши: Отмена режима МПП с Калининградом - это ошибка