В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет света и воды

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-06T12:34:13+03:00

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В пятницу, 6 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов не будет электричества на ул. Фрунзе 73-75, 75а, 87- 91, 103-103а, 105, ул. Грига 36-48, ул. Яновская 5-7, ул. Томская 24-26. До 18 часов света не будет на ул. Куйбышева 97а, 97-107, 113-117, 117а.

Холодное водоснабжение до 13 часов приостановлено на ул. Фрунзе 73-75, до 16 часов - на ул. Малая Лесная 18-24, ул. Фрунзе 15а, ул. Согласия 1.

ИСТОЧНИК KP.RU