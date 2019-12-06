В Пионерском застройщик присвоил 10 млн рублей дольщиков

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-06T12:47:13+03:00

Строительство дома до сих пор не завершено

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В Пионерском возбуждено уголовное дело по факту хищения денег участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, фактическим руководителем строительной компании ООО «Трансстрой» был сотрудник местной администрации, который в течение трех лет заключил 52 договора участия в долевом строительстве дома в Пионерском.

Получив от 39 дольщиков свыше 10 млн рублей, предприимчивый чиновник потратил их на собственные нужды. Строительство дома до настоящего времени не завершено.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU