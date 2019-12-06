В Светлогорске после ремонта открыли канатную дорогу

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-06T12:52:39+03:00

В этом году она будет работать и зимой

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После ремонта в Светлогорске открылась канатная дорога. Как рассказали в предприятии, эксплуатирующем трассу, работы по ремонту после летнего сезона шли с 11 ноября.

«Обычно спуститься на променад Светлогорска по канатной дороге можно с мая по сентябрь. В этом году канатная дорога впервые будет работать дольше обычного, в межсезонье», - сообщили в администрации Светлогорска.

Зимний режим работы канатной дороги - с 10 до 18 часов. Выходные дни - понедельник и вторник.

ИСТОЧНИК KP.RU