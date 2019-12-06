2019-12-06T13:00:01+03:00
Общество

В Славском районе на участке федеральной трассы меняется схема движения

На 35-м километре трассы начались работы по ремонту моста через ручей.
Виктор Сергеев
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..Фото: yandex.ru/maps
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На участке федеральной трассы А-216 «Гвардейск-Неман-граница с Литвой» в Славском районе меняется схема движения. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

На 35-м километре трассы начались работы по ремонту моста через ручей. Из-за этого движение транспорта осуществляется по обустроенной временной объездной дороге, по одной полосе в каждом направлении. Скорость движения на этом участке ограничена до 50 км/ч., отметили в Росавтодоре.

«В рамках капремонта выполнят восстановление опор и пролетного строения, заменят мостовое полотно и асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах к нему, смонтируют новое барьерное ограждение, выполнят устройство водоотводных лотков и локальных очистных сооружений, укрепят обочины», - рассказали в ведомстве.

Ремонт моста планируют завершить не позднее 16 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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