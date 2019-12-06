2019-12-06T13:13:44+03:00
Общество

Калининград вошел в число регионов России с самыми старыми машинами

Средний возраст автопарка в области – 19,3 лет.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская область занимает восьмое место в списке регионов РФ с самыми старыми машинами. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Средний возраст автопарка в области – 19,3 лет. Самые старые автомобили эксплуатируют в Камчатской крае (22,8 лет), Еврейской автономной области (21,4 лет), Приморском крае (21,1 лет), Магаданской области (20,3 лет) и Сахалинской области (20,2 лет).

Наименьший средний возраст парка легковых машин зафиксирован в Татарстане –10 лет. Второе место по этому показателю занимает Москва - 10,4 года. Средний возраст легковых автомобилей в России, по данным «Автостат», составляет 13,4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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