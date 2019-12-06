Керлингистка из Калининграда выступит на зимних Сурдлимпийских играх в Италии

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-06T13:32:54+03:00

XIX по счету соревнования пройдут с 11 по 21 декабря

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В итальянской Ломбардии зимние Сурдлимпийские игры соберут свыше 600 представителей 33 стран мира. Предстоят соревнования по горнолыжному спорту, керлингу, лыжным гонкам, сноуборду, хоккею и шахматам.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в составе 78 атлетов сборной России титул чемпионки Сурдлимпийских игр будет защищать калининградка Ольга Ярославцева. Наша землячка выступит в составе женской команды по керлингу.

Отмечается, что соперниками нашей сборной будут представительницы Канады, Кореи, Китая, Хорватии, Венгрии и Украины.

Первые матчи состоятся уже 11 декабря – в стартовом туре Россия встретится со сборной Венгрии.

До 21 декабря на XIX Сурдлимпийских играх будут разыграны 35 комплектов наград.

Ольга Ярославцева – спортсменка региональной адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU