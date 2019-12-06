Керлингистка из Калининграда выступит на зимних Сурдлимпийских играх в Италии
В итальянской Ломбардии зимние Сурдлимпийские игры соберут свыше 600 представителей 33 стран мира. Предстоят соревнования по горнолыжному спорту, керлингу, лыжным гонкам, сноуборду, хоккею и шахматам.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в составе 78 атлетов сборной России титул чемпионки Сурдлимпийских игр будет защищать калининградка Ольга Ярославцева. Наша землячка выступит в составе женской команды по керлингу.
Отмечается, что соперниками нашей сборной будут представительницы Канады, Кореи, Китая, Хорватии, Венгрии и Украины.
Первые матчи состоятся уже 11 декабря – в стартовом туре Россия встретится со сборной Венгрии.
До 21 декабря на XIX Сурдлимпийских играх будут разыграны 35 комплектов наград.
Ольга Ярославцева – спортсменка региональной адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU