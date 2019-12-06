2019-12-06T13:54:17+03:00
Общество

В Калининграде установят почти 8 тыс светодиодных светильников за 214 млн рублей

К 2028 году энергосберегающее оборудование позволит сэкономить 115 млн рублей
Виктор Сергеев
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Администрация Калининграда выделила свыше 200 млн рублей на масштабную модернизацию наружного освещения в областном центре. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

За установку 7884 штук новых уличных светодиодных светильников власти готовы заплатить 214.3 млн рублей. Все работы подрядчик должен закончить в октябре 2020 года

В документации к аукциону отмечается, что исполнение энергосервисного контракта позволит к концу 2028 году сэкономить 115,3 млн рублей, это не менее 20 508 308,08 кВт*ч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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