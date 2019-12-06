В Калининграде в ДТП травмирована пассажирка такси

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-06T14:03:16+03:00

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В Калининграде в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка «Яндекс-такси». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла утром на перекрестке улиц Зоологической и Кирова. Выезжающий на улицу Кирова таксист решил не уступать дорогу и врезался в «КИА».

Таксист-нарушитель не пострадал, а вот 20-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU